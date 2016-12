दीपिकाचा पहिला हाॅलिवूडपट आधी भारतात रिलीज

29डिसेंबर: दीपिकाचा पहिला हॅालिवुड सिनेमा ट्रिपल एक्स सीरिजचा ‘रिटर्न ऑफ झँडर केज’ सर्वात प्रथम भारतात रिलीज होणार आहे.सिनेमा 14 जानेवारी भारतात रिलीज होईल,तर जगभरात या सिनेमाला 20 जानेवारीला रिलीज करण्यात येणार आहे.

दीपिकाने ही खूशखबर ट्विट करून फॅन्सची सिनेमाबद्दलची उत्सुकता अजूनच वाढवली आहे. 2002 आणि 2005मध्ये रिलीज झालेल्या या सिनेमांच्या सीरिजमधला हा तिसरा सिनेमा.सिनेमात विन डिझेलची महत्त्वाची भूमिका आहे.

thrilled to announce that #XxX:TheReturnofXanderCage will release in India first!before anywhere else in the world! #14thJanuary #VinDiesel pic.twitter.com/8y36pMYQBF

— Deepika Padukone (@deepikapadukone) December 28, 2016