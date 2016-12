साखरपुड्याच्या चर्चेला विराटनं दिला पूर्णविराम

30 डिसेंबर : ती रूपाची राणी आणि तो क्रिकेटचा राजा.आम्ही बोलतोय ते अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहलीच्या जोडीबद्दल.ही जोडी कायम चर्चेत असते.आणि आता चर्चा होती ती या दोघांच्या साखरपुड्याची. पण आम्ही साखरपुडा करत नाहीय,असं ट्विट विराटनं करून या चर्चेला पूर्णविराम दिलाय.

” we aren’t getting engaged & if we were going to,we wouldn’t hide it. Simple… (1/2)

