खेळाडू मरियप्पनवर बनतोय सिनेमा

03 जानेवारी : सध्या जमाना चरित्रपटांचा आहे. ‘एम.एस.धोनी’ आणि ‘दंगल’नेही लोकांची पसंती मिळवली.याच रांगेत येतोय अजून एक बायोपिक,ज्याचं नाव आहे ‘मरियप्पन’.

दक्षिण भारताच्या या मरियप्पन थांगवेलूने पुरुषांच्या उंच उडीत सुवर्णपदक जिंकून रियो पॅराआॅलिम्पिकमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. देशासाठी अभिमानाचं पदक आणणारा तो तिसरा भारतीय अपंग खेळाडू ठरला.

त्याच्या जीवनावर आधारित हा सिनेमा या वर्षात तामिळ आणि इंग्रजी भाषेत रिलीज होणार आहे. त्याचं दिग्दर्शन रजनीकांत यांची मुलगी ऐश्वर्या धनुष करणार आहे.

