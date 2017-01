सलमान-करणच्या सिनेमात अक्षय कुमार

03 जानेवारी : सलमान खान आणि करण जोहर एकत्र चित्रपट काढतायेत आणि त्यात प्रमुख भूमिका असणार आहे अक्षय कुमारची.अक्षयनं काल रात्री तिघांचा फोटो ट्विट केला. चित्रपटाचं नाव अजून ठरलेलं नाही, त्याचं शूटिंगही सुरू झालेलं नाही.

Coming together for a film produced by friends, @BeingSalmanKhan and @karanjohar, starring me! Out in 2018. pic.twitter.com/aOyfZS4p94

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 2, 2017