जवानाच्या व्हिडिओवर राजनाथ सिंग यांनी दिले चौकशीचे आदेश

10 जानेवारी : जम्मू काश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या सीमा सुरक्षा दलाच्या एका जवानाने सीमेवर जवानांना कशाकशाला तोंड द्यावं लागतंय याचा एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय. या जवानाने व्हिडीओद्वारे मांडलेली कैफियत आपण पाहिली असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सांगितलंय.गृहमंत्रालय प्रकरणाची सखोल चौकशी करेल आणि दोषींविरूध्द कडक कारवाई करू असं सिंग यांनी सांगितलं.

I have seen a video regarding a BSF jawan’s plight. I have asked the HS to immediately seek a report from the BSF & take appropriate action.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 9, 2017