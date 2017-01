खादी ग्रामउद्योगच्या दिनदर्शिकेवरून ‘बापू’ गायब, मोदींवर टीकेची झोड

13 जानेवारी : खादी ग्रामोद्योग महामंडळाच्या 2017च्या कॅलेंडर आणि डायरीवर चरखा चालवणारे महात्मा गांधी यांच्याऐवजी चक्क यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो छापण्यात आला आहे. तो देखील चरखा चालवतानाच्या पोजमध्ये. मोदींच्या या चरखा पोज फोटोमुळे मोठं वादंग निर्माण झालं आहे. विरोधकांसोबतच भाजपच्या मित्रपक्षांनीही या कृतीचा जाहीर निषेध केला आहे.



चरखा चालवतानाचा हा मोदींचा फोटो खरंतर ऑक्टोबर महिन्यातील आहे. गरिब महिलांना चरखा वाटप करताना त्यांनी खादी ग्रामोद्योग मंडळासाठी ही पोज दिली होती. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण हाच फोटो थेट खादी ग्रामोद्योग महामंडळाच्या कॅलेडरवर झळकलाय तो देखील दस्तुरखुद्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना हटवून. म्हणूनच देशभरातल्या गांधीवाद्यांनी मोठा संताप व्यक्त केलाय. गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी देखील या कृत्याबद्दल दु:ख व्यक्त केलंय. फक्त विरोधकच नाहीतर भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेनंही मोदींच्या या चरखा फोटोचा निषेध व्यक्त केलाय. मोदी हे चरखाचोर असल्याची तिखट प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

First Bapu disappeared from few ₹2/-K notes now he disappeares from KVIC office and callander. Replaced by 10 Lakh Ka suit loving PM.

— Tushar (@TusharG) January 12, 2017