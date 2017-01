… नोटांवरून बापूंचा फोटो हटवला तर बरंच होईल – तुषार गांधी

14 जानेवारी : ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच मोठे ब्रॅण्ड आहेत आणि भाजप सरकारच्या कार्यकाळात नोटांवरून हळूहळू गांधींचा फोटो हटवला जाईल,’ असं वादग्रस्त वक्तव्य करणारे हरयाणाचे मंत्री अनिल वीज यांना त्यांचं नाव न घेता महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी चांगलेच खडे बोल सुनावले आहेत. ‘भ्रष्ट राजकारणी नोटांचा वापर भ्रष्टाचारासाठी करतात. त्यामुळे नोटांवरून बापूंचा फोटो हटवला तर बरंच होईल’, असा टोला तुषार गांधी यांनी लगावला आहे.

The way corrupt politicians use money for ill-practices it’ll be good if Bapu is removed from notes: Tushar Gandhi,Gandhi’s great-grandson pic.twitter.com/gdO5Y250iw

— ANI (@ANI_news) January 14, 2017