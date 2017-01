संपूर्ण देश जायरा वसीमच्या पाठीशी

17 जानेवारी : ‘दंगल’फेम जायरानं जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुक्ती यांची भेट घेतल्यावर सोशल मीडियावर भरपूर गदारोळ झाला. तिच्यावर बरीच टीका झाली आणि तिनं याबद्दल माफीही मागितली. पण आमिर खान, जावेद अख्तर, स्वतः गीता फोगाट, कुस्तीपटू सुशील कुमार, काँग्रेस नेते शशी थरूर या सर्वांनी झायराला पाठिंबा दर्शवलाय.

जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तींना भेटल्यामुळे जायरावर ट्विटरवर काही स्तरातून सडकून टीका झाली होती.त्यानंतर जायरावर माफी मागायची वेळ आली.पण आता सोशल मीडियावर तिला जाहीर पाठिंबा मिळतोय.

आमिर खाननं यावर काय म्हटलंय,’मी जायराचं निवेदन वाचलं. तिनं असं का म्हटलं याची मी कल्पना करू शकतो. झायरा, मला तुला सांगायचंय की आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. तुझ्यासारखी लहान मुलं फक्त भारतातल्या नाही तर जगभरातल्या लहान मुलांसाठी आदर्श आहात. माझ्यासाठी तू नक्कीच आदर्श आहेस. झायराला आता एकटं सोडा असं मी सर्वांना आवाहन करतो. ती फक्त 16 वर्षांची आहे आणि या सगळ्याला कसं सामोरं जायचं हा तिच्यापुढचा प्रश्न आहे.

जावेद अख्तर यांनी काय म्हटलंय,’जे लोक आजादी आजादी म्हणून आरडाओरडा करतात, ते इतरांना थोडीही आजादी देत नाहीत. बिचारी जायरा. तिला तिच्या यशाबद्दलही माफी मागावी लागली.’

Those who shout AZADI from the roof tops don’t give an iota of AZADI to others .Poor Zaira Waseem had to apologies for her success Shame !! — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 16, 2017