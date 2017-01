कोर्टाच्या निकालानंतर सलमाननं मानले जनतेचे आभार

19 जानेवारी : सलमान खानसाठी कालचा दिवस खूप महत्त्वाचा होता. त्याच्या डोक्यावर असलेलं १८ वर्षापासूनच ओझं काल हलकं झालं. काल जोधपुरच्या सत्र न्यायालयाने त्याच्यावर चालू असलेल्या काळवीट शिकार आणि शस्त्र बाळगल्याप्रकरणीच्या खटल्यावर फैसला सुनावला. त्यात त्याला निर्दोष म्हणून सोडून देण्यात आलं. या निकालानंतर तो जेव्हा कोर्टाबाहेर पडला तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद लपत नव्हता. त्याने आपला आनंद आपल्या चाहत्यांशी शेअर केला.

त्याने ट्विटरवर म्हटलंय की, ‘तुमचं समर्थन आणि सदिच्छांसाठी सर्वांचे आभार.’

Thank you for all the support and good wishes

