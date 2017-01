हा भारतच आहे का?, भन्साळींच्या मारहाणीवर बाॅलिवडूकर संतापले

28 जानेवारी : संजय लीला भंसाळींच्या ‘पद्मावती’च्या सेटवर करणी सेनेने केलेल्या मारहाणीचा बॉलिवूडने निषेध केलाय. सर्वांनी भंसाळींची पाठराखण केली असून करणी सेनेचा निषेध केला आहे. यात करण जोहर, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, सोनम कपूर आणि प्रियांका चोप्रा यांचा समावेश आहे. राणी पद्मावती यांच्या कथेसोबत छेडछाड केल्याचा आरोप या सेनेने भंसाळी आणि टीमवर केला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बॉलिवूडकरांनी आपला राग व्यक्त केलाय.

आपला राग व्यक्त करताना करण जोहर म्हणाला की, ‘आपल्याला संजय लीला भंसाळींसोबत घडलेल्या प्रकाराचा निषेध करायला हवा. आपल्याला भंसाळी आणि टीमसोबत उभं राह्यला हवं. हे घडायला नको होतं. मला असहाय्य वाटतंय आणि राग येतोय. ‘

अनुराग कश्यपने ट्विट केलं की, ‘आपल्या इंडस्ट्रीने एकत्र येऊन याबाबत काहीतरी करायला हवं. करणी सेनेला लाज वाटायला हवी. तुमच्यामुळे मला राजपूत असल्याची लाज वाटतेय. तुम्ही भित्रे आहात. हिंदू दहशतवाद्यांनी आपलं अस्तित्व दाखवलंय. हिंदू अतिरेकी ही यापुढे दंतकथा नसेल.’

राम गोपाल वर्मा या चित्रपट निर्मात्यानेही आपला संताप व्यक्त केलाय, ‘हा भारतच आहे का? करणी सेनेला लाथांनी तुडवलं पाहिजे. खिलजी किंवा पद्मावतींविषयी भंसाळींना जेवढा माहित असेल त्याच्या एक टक्काही त्यांना माहीत नसेल. जर कलाकारांचं रक्षण करता येत नसेल तर आपण देश म्हणवून घेऊ नये. सेन्सॉर बोर्डसोबत असलेला निर्मात्यांचा वाद हा विनोदी भाग आहेच मात्र हा घटनेवरून असं दिसतंय कि आजकाल कुणाही सेन्सॉर बोर्ड होऊ शकतं.’

Am appalled at what has happened with Sanjay Bhansali….this is the time for all us as an industry to stand by our people and fraternity!! — Karan Johar (@karanjohar) January 27, 2017

Bhansali is an artiste and if any country cannot protect its artistes from street hooligans it doesn’t deserve to be called a country — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 27, 2017

Rajput Karni Sena shud b kicked on their back side with spiked boots for what they did to Sanjay Bhansali..is this india or barbaricindia? — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 27, 2017

What happened on Padmavati sets is appalling and heinous. Is this the state of the world. — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) January 27, 2017

I’m waiting to see how many people are punished for what they’ve done to #SanjayLeelaBhansali & his crew. There’s enough evidence. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 27, 2017

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा Follow @ibnlokmattv