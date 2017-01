सुशांत सिंगनं केला ‘राजपूत’ आडनावाचा त्याग

30 जानेवारी : संजय लीला भंसाळी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा सगळ्या बॉलिवूडने निषेध केला. अनुराग कश्यपने आपण राजपूत असल्याची लाज वाटतेय असं म्हटलं असताना सुशांत सिंगनेही याला दुजोरा दिलाय. सुशांत सिंगने ट्विटरवरून आपलं राजपूत नाव काढून टाकून या घटनेचा निषेध केला.

रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण यांचा आगामी चित्रपट ‘पद्मावती’च्या सेटवर करणी सेनेने हल्ला केला.त्यात त्यांनी भंसाळी आणि ‘पद्मावती’च्या टीमला मारहाण केली. मूळ कथेशी त्यांनी छेडछाड केल्याचा आरोप करणी सेनेने केला.

We would suffer till the time we’re obsessed with our surnames.

If you’re that courageous,give us your first name to acknowledge.#padmavati

— Sushant Singh Rajput (@itsSSR) January 27, 2017