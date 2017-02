कोब्राबरोबरचा व्हिडिओ भोवला, श्रुती उल्फतसह 4 जणांना अटक

09 फेब्रुवारी : कोब्रा सापाबरोबर सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करणं एका टीव्ही अभिनेत्रीला चांगलंच महागात पडलं आहे. कोब्रा गळ्यात घालून काढलेला व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अभिनेत्री श्रुती उल्फतसह 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी श्रुतीचा ‘लाईफ ओके’या चॅनलवर ‘नागाजुर्न … एक योध्दा’ ही मालिका गाजली होती. या मालिकेत भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्री श्रुती उल्फतने गाळ्यात नाग घालून 2 व्हिडिओ ‘इन्स्टाग्राम’वर पोस्ट केले होते. हा व्हिडिओ ऑक्टोबर 2016 मध्ये मालिकेच्या प्रमोशनासाठी तयार करण्यात आला होता. श्रुतीने तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला.

Forest Dept say that production manager nd actress said this snake was special effect bt forensic tests cnfrmd it was real @dna pic.twitter.com/DIfosxGhZO

— Virat A Singh (@singhvirat246) February 8, 2017