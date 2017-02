असले फोटो ‘शोभा’ देत नाहीत

22 फेब्रुवारी : पुरेशी माहिती नसली आणि उगीच कोटी करण्याचा प्रयत्न केला तर ते कसं बॅकफायर होऊ शकतं याचा अनुभव सध्या शोभा डे घेतायत. कारण त्यांनी काल मतदान केलं, त्याचा सेल्फी टाकला पण सोबतच एका ढेरीवाल्या पोलीसाचा फोटोही टाकला. सोबत हेवी पोलीस बंदोबस्त असं लिहिलं आणि ट्विट केलं.

आता शोभा डेंना हा पोलीस कुठे कसा सापडला काय माहित किंवा त्यांनी तो नेटवरनं ढापला आणि उगीच शान मारण्यासाठी तो ट्विट केला काय माहीत? पण हा पोलीस महाराष्ट्र पोलीसच नाहीय.

We love puns too Ms De but this one is totally imisplaced. Uniform/official not ours. We expect better from responsible citizens like you. https://t.co/OcKOoHO5bX

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) February 21, 2017