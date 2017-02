राष्ट्रपतींनी अमिताभ आणि टीमसोबत पाहिला ‘पिंक’

26 फेब्रुवारी : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी ‘पिंक’ सिनेमा पाहिला. आणि सिनेमा बघताना त्यांच्यासोबत होते बाॅलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन, चित्रपट निर्माते शुजित सरकार, तापसी पन्नू.

पिंक गेल्या वर्षी रिलीज झाला. महिलांचं स्वातंत्र्य, स्त्रीला गृहित धरण्याची वृत्ती यावर सिनेमा परखडपणे भाष्य करतो. राष्ट्रपतींनी यावेळी सगळ्यांचा सत्कार केला.

बिग बींनी याबाबत ट्विट करून आपला आनंद शेअर केलाय.

T 2445 – The President of India Hon. Shri Pranab Mukherji, saw our film PINK and then called us over for Dinner at the Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/cPc9vDnt3T

