बिग बींच्या संपत्तीत अभिषेक-श्वेताला समान वाटा

02 मार्च : बाॅलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर केलीय. त्यात त्यांनी म्हटलंय, माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या संपत्तीची वाटणी अभिषेक आणि श्वेतामध्ये समान व्हावी.

अमिताभच्या हातात एक बॅनर आहे. त्यात हे लिहिलंय. मुलामुलीत भेदभाव करणाऱ्या लोकांसाठी अमिताभनं ही चांगली शिकवण दिलीय. आपल्या देशात आजही मुलामुलीत भेद होतो. संपत्ती वाटपाच्या वेळी मुलामुलीत अनेकदा समानता केली जात नाही.

T 2449 – #WeAreEqual .. and #genderequality … the picture says it all !! pic.twitter.com/QSAsmVx0Jt

