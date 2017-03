रामू विरुद्ध आव्हाड ट्विटर युद्ध पेटलं

09 मार्च : सोशल मीडियावर वाद होणं आता काही नवीन नाही.असंच एक ट्विटर युद्ध सध्या राम गोपाल वर्मा आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्यामध्ये रंगलंय.

काल महिला दिनानिमित्त सनी लिओनचा उल्लेख करून आक्षेपार्ह ट्विट केलं, असा आव्हाडांचा आरोप आहे. त्यांनी रामूला त्याच्या ऑफिसमध्ये येऊन धडा शिकवण्यची धमकीही दिलीय, तर रामूनं त्याच्या ऑफिसचा पत्ता ट्विटरवर दिला आणि आव्हाडांना जोकर असं म्हटलं. शरद पवारांनी आव्हाडांना पक्षातून हाकलून द्यावं, असंही रामूनं ट्विट केलंय.

I wish all the women in the world give men as much happiness as Sunny Leone gives

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 8, 2017